JUHTKIRI Valitsus küsib ühiskonnalt suurt usalduskrediiti

Neljapäeval teatas peaminister Kristen Michal, et varsti kahe protsenti võrra tõusev käibemaks jääb tõenäoliselt kõrgemaks pikemaks ajaks, mitte ei lange endisele tasemele tagasi 2027. aastal, nagu vastuvõetud seaduses kirjas. Tõsi, tuleb rõhutada, et peaminister ütles ka, et tähtajalisuse debatti peavad oravad veel omavahel pidama, aga on ilmselge, et meil ei ole piisavalt raha, et katta eelarveauke ja rahastada vajalikke kaitsekulutusi.​