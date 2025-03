Viljandi haigla kutsub patsiente appi raviohutust jälgima ja riske maandama

Patsiendi raviprotsessi kaasamist peab oluliseks ka Viljandi haigla patsientide nõukoja esimees Malle Vahtra. "Pean seda oluliseks, sest kasutusele on tulnud palju erinevaid protseduure ja ravimeid, mille toimet ei tea esialgu ka arstid. Pole lihtsalt võimalik kõigega kursis olla, eriti aga patsientide erinevate kogemustega uute ravimite ja protseduuride kasutamisel," rääkis Vahtra.

Ta viitas kogemusele diabeediravimi Ozempicuga, millest tema sõnul perearst eriti miskit ei teadnud. "Et patsiendile on tema tervis oluline, on nad otsinud infot protseduuride ja ravimite kohta ka omal käel. Minu kogemus näitab, et vähemalt perearstid on olnud teadlikele patsientidele tänulikud," lisas Vahtra.

Patsiendiohutusjuhtumitest teadaandmiseks on Viljandi haigla teatel mitu võimalust. Ohutusjuhtumist võib kohe teada anda oma arstile või mõnele teisele tervishoiutöötajale, kellega on vahetu kontakt. Samuti võib juhtumi kohta info edastada haigla meiliaadressil vmh@vmh.ee või kasutada ohutusjuhtumist teavitamise vormi. See asub siin.

Kui juhtumi kirjeldus sisaldab tundlikku infot ehk spetsiifilisi terviseandmeid, palub haigla saata ohutusjuhtumi kirjelduse e-postiga krüpteeritult, et tagada isikuandmete konfidentsiaalsus. Dokumendi saab krüpteerida SA Viljandi Haigla nimele ja saata haigla ametlikule e-posti aadressile vmh@vmh.ee. Seda e-posti aadressi jälgitakse tööpäevadel pidevalt.

Ohutusjuhtumist teavitamisel on oluline anda võimalikult täpset infot. "Ootame teavet selle kohta, kas see juhtus patsiendi enda või kellelgi teisega haiglas, millal ning võimalikult täpselt, kus juhtum aset leidis, ja loomulikult kirjeldust, mis juhtus. Samuti palume märkida oma e-posti aadress, kui on soov saada juhtumi lahenduse kohta tagasisidet," selgitas kvaliteediteenistuse juht Kätlin Venderström. Patsiendiohutusest võib haiglale kirjutada e-posti aadressil ohutus@vmh.ee.

Täpsem info patsiendiohutuse teemal on Viljandi haigla kodulehel.

OHUTUS Patsiendiohutus on patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega kaasnevate riskide ehk patsiendiohutusjuhtumite eesmärgipärane ja järjepidev vähendamine ning kahju tekkimisel selle mõju leevendamine.