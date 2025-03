Raamatukogus näeb maalitud portselani

Portselanimaalijad jagasid oma Facebooki lehel näituse avamise emotsioone. "Päike oli meie esimene külaline ja püüdis oma säraga pisut takistada näitusele väljapandud töödest selgete fotode tegemist. Aga sellest hoolimata sai väljapanek huvilistele valmis pandud, sest siis ongi põhjust ise kohale minna ja oma silmaga kõik need imelised tööd üle vaadata."

Seltsi Lüster tegevus sai alguse 18. detsembril 1993, mil toimus asutamiskoosolek ja kinnitati põhikiri. Asutajaliikmeid oli 13. Nüüdseks on selts kasvanud rohkem kui 50 liikmega tugevaks kollektiiviks, millel on oma traditsioonid. Kaks korda nädalas käiakse koos maalimas. Paljud kunstnikud töötavad aga omaette kodus ja toovad maalitud nõud ainult põletusse.

Seltsi liikmed on osalenud suvistes maalilaagrites nii Eestis kui ka Soomes. Alates 1998. aastast on toimunud iga-aastased portselanimaali päevad, kus on oma teadmisi jaganud õpetajad Eestist ja Soomest.