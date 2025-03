Loomade varjupaiga töötajad avastasid omanikuta koera varjupaiga suunaviida küljest

Seda, et omaniku hüljatud loomi on sokutatud varjupaiga lähedusse, on Mängli sõnul varemgi juhtunud. Et viimastel aastatel on varjupaiga ümbrus kaetud kaameratega ning praegu on ehitajad naabruses uue varjupaiga ehitusplatsil samuti kaamerad üles pannud, on sellist hülgamist viimasel ajal vähem ette tulnud.