MANDAATIDE JAOTUS Sotside väljaviskamine vähendas veelgi valitsusliidu parteide populaarsust

Kuigi Reformierakond ja Eesti 200 viskasid sotsid valitsusest välja, ei päästnud see Viljandimaal alles jäänud valitsusliitlasi toetuse drastilisest vähenemisest. Kui veel veebruaris oli kolme valitsusliidu erakonna reiting vaevu 25, siis nüüdseks on sellest alles jäänud 13 protsenti. Mandaatides tähendab see seda, et näiteks Eesti 200 liikmetel ei ole sügisel nagu Keskerakonnalgi asja ühessegi volikokku.