Kuidas püüda eestlast? Valmieras tuleb turismikonverents eestlaste olemuse mõistmiseks

Viljandi sõpruslinna ​Valmiera piirkonna uudiseid kajastav portaal Valmieras Ziņas annab teada, et eestlased on linna ja selle ümbruse peamine turismisihtrühm. Eestist tulnud turiste kohtab seal sageli ja eesti keelt kuuleb poodides ja üritustel. "Kuid mida me tegelikult oma naabrite kohta teame?" küsivad Valmiera turismikorraldajad ja teevad selle teadasaamiseks 26. märtsil turismikonverentsi "Külas eestlased".