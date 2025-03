JUHTKIRI Ikka need kuluhüvitised

Kuluhüvitised põhjustavad igal aastal omajagu kõmu ning poolt- ja vastuargumentide otsimist. Mõni riigikogu liige kasutab oma kuluhüvitised nii ära, et ei jää sentigi alles, ning see on tähelepanuväärne saavutus, mis jäägu tema südametunnistusele. Mõni ei kasuta neid üldse. Mõnikord on selle taga põhimõtted, mõnikord aga see, et lihtsalt ei tehta tööd. Sestap on iga-aastane kõmu vajalik, et teema oleks silma ees.