Vald soovib panna oksjonile Võhma perearsti ruumid

Põhja-Sakala vallavanem Karel Tölp ütles, et see eelnõu peab veel saama heakskiidu volikogu eelarve- ja majanduskomisjonis ning kinnituse volikogult, seega ei ole müük veel lõplikult otsustatud. Ruumid jäid Kalevi tänava kortermaja esimesel korrusel tühjaks, kui senine perearst Marika Sarits 2022. aasta suvel pensionile läks. Sellest ajast on Võhma olnud arstita. Nimistu jagati laiali ja hädalistel tuleb minna Suure-Jaani.

"Korteri müümine kevadel on meie arust mõistlik, omavalitsus on pidanud mitu aastat tühjade ruumide üsna suuri kommunaalkulusid maksma," rääkis vallavanem. Ta lisas, et kuna on kokku lepitud, et Suure-Jaani Haldus võtab Võhma linnavalitsuse endise maja endale, siis sinna saaks teha perearstile või pereõele vastuvõtuks sobilikud ruumid.