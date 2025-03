Õpilased lahendasid ülesandeid kunagise linnapea mälestuseks

Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov tuletas avamisel noortele meelde, kui oluline on luua seoseid matemaatika ja päriselu vahel. "Matemaatika on mitmekülgne ja vaimset pingutust pakkuv aine, millega tuleb tegelda hoolega ja järjepidevalt. Koos matemaatiliste oskustega arenevad ka loogiline mõtlemine ja arusaam ümbritsevast," ütles linnapea.

Viljandi gümnaasiumi õpetaja ja võistluse korraldaja Margit Nuija sõnul pääsevad võistlusele statuudi kohaselt matemaatikaolümpiaadil esimese viie parema hulka tulnud õpilased. Lisaks võib igas vanuseklassis osaleda kuni kolm õpilast, kes on saanud väga häid tulemusi varasematel matemaatikavõistlustel. Tänavu osalesid võistlusel õpilased üheksast linna ja maakonna koolist. "Väga heade matemaatikateadmistega noori kasvab peale üle kogu maakonna ja võistluse seisukohast on see ainult positiivne," märkis Nuija.