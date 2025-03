SIRET SELTER Põhja-Sakala valda kavandatakse tänapäevast õpikeskkonda

Suure-Jaani gümnaasium. Pilt on illustratiivne

Põhja-Sakala vald on astunud olulise sammu, et pakkuda oma elanikele kvaliteetsemat haridusteenust, kavandades Suure-Jaani tänapäevast õpikeskkonda. Plaanitav areng tagab, et piirkonnas elavatel lastega peredel oleks kodulähedane kool, mis pakub nüüdisaegseid õpikogemusi ja turvalist õpikeskkonda.