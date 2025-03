Koprad õõnestavad Suure-Jaanis inimeste jalgealust

Põhja-Sakala abivallavanem Jaanus Rahula rääkis, et see, mis näriliste eluviisiga kaasas käib, linnalisse asulasse päris hästi ei sobi. Nimelt on nad kaevanud järve ümbrusesse urge, need on sisse varisenud ja tekkinud augud on inimestele ohtlikud. Põhja-Sakala vallavalitsus andis elanikkonna ohutuse ja heakorra eesmärgil Sürgavere jahiseltsile aprilli keskpaigani loa Suure-Jaani järve ümbruses elutsevate kobraste arvukuse piiramiseks.