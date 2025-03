Linnavalitsus on oma seisukoha kujundamiseks pöördunud keskkonnaameti poole, paludes sellelt hinnangut, kas soojakupargi rajamine kalda piiranguvööndisse on lubatud. Saadetud päringu kirjelduses tähendab linn, et ehitaja plaanib parki kasutada soojakute, lao ja ajutise parkla otstarbel. Ühtlasi on öeldud, et pargi alla rajatakse killustikualus ning ehituse lõppedes taastatakse algne olukord ehk eemaldatakse killustikualus ja taastatakse murukattega haljasala.