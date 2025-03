ANDRI SUGA Minu unistuste Viljandi ehk Nägus linn hoiab näotut ilmet

Igal sügisel olen ma lootusrikas. Viljandisse saabub üle 100 uue noore, kellel silmad säravad rõõmust, et saab oma tudengielu kogeda Viljandis. Nad toovad endaga uued mõtted, loovuse ja energia. Enamik neist ei jää siia linna püsima. Nende saatus on määratud ja nad lahkuvad nelja aasta pärast, kui õpingud lõpevad. Kuhu nad lähevad? Tallinn, Tartu, Berliin, Kopenhaagen, Pariis, Rooma, London … Ja jälle on möödunud aasta, mil minu vaikset sosinat pole kellelgi olnud aega kuulata.​