Linnarahvas asus raamatukogus plaanitavate muudatuste vastu allkirju koguma. "See on järjekordne lauslollus"

Viljandi linnavalitsuse plaan koondada linnaraamatukogu, nukuteater ja laste tugikeskus ühe katuse alla on tekitanud pahameelt ning raamatukogu endine direktor Evi Murdla on algatanud allkirjade kogumise, et näidata linnavalitsusele rahva vastuseisu. Paari nädalaga on allkirja andnud üle 160 inimese ning kogumine jätkub.