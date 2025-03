MARKO SUURMÄGI Reformierakond lõhub valitsusi 10. märtsil ehk Kuidas Sakala artikkel 20 aastat tagasi koalitsiooni murdis

2005. aasta 21. märtsil teatas peaminister Juhan Parts (paremal) valitsuse tagasiastumisest. Võimukriis algas 10. märtsil, mil võimupartner Reformierakond nõudis minister Ken-Marti Vaheri (paremalt teine) tagandamist. Fotol on veel toonased ministrid Marko Pomerants (vasakul) ja Toivo Maimets.

Sotsiaaldemokraadid pole sugugi esimesed, kelle Reformierakond 10. märtsil võimult ära on saatnud. Täpselt samal päeval on Reformierakond oma võimupartnereid ennegi vahetanud. Eelmine kord juhtus see 2005. aastal.