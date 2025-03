Pargi tänav 14 ühistu on esimene, kes Karksi külas oma maja rekonstrueerimise toetuse ja pangalaenu abil ette võttis, kuid mujalgi Mulgi vallas on näha, et renoveerimistöö tulemusena on uue kuue saanud või teel selle poole mitu kortermaja. ​

Foto: Elmo Riig