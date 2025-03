Jürgen Ligi, kirjutasite sotsiaalmeedias, et tunnete kergendust mõningate maksumuudatuste ärajäämise pärast. Kas süda on kerge ka sotside valitsusest väljatõrjumise tõttu?

Umbes kuu aja eest tajusin, et Lauri Läänemetsal on võim üle jõu käima hakanud, et ta ei saa partnerite muredest lihtsalt aru ja ajab valitsuse ühise asja asemel partei asja. Selline suhtumine on asjatundmatu ja kahjustab kõiki. Aga erimeelsused olid neil mõlema valitsuspartneriga ja tegelikult ka oma ministrite vahel.