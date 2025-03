"Kui aasta tagasi oli meil nimekirjas umbes 30 inimest, siis nüüd on neid 50 ringis. Need on inimesed, keda on sotsiaaltöötajad abivajajaks hinnanud. Nende seas on üksikemasid, lastega perekondi, üksikuid hammasrataste vahele jäänud mehi, ka lasteta kaheliikmelisi peresid. Ainult ühtki pensionäri ei ole – seaduse mõttes nemad ilmselt abivajajateks ei liigitu," nentis Viljandi toidupanga koordinaator Heli Tamme.