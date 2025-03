Ronja-Pauliine Pärna Mida tähendab minu jaoks olla viljandlane?

Mulle meeldib, kui rahulik Viljandi on. Elan praegu USA-s Rhode Islandil ja kohalike meelest on siin liiklus rahulik, aga minu meelest on võrreldes Eestiga see väga palju närvilisem. Kuigi olen 14-aastane, ei saa ma siin vanemateta ja autota eriti efektiivselt liigelda, mõnikord kõnnitee lõpeb lihtsalt ära. Ainus ühistransport on see, mis viib lapsed kooli ja toob tagasi.