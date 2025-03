Kohvikuöö naaseb oma algsesse asukohta

"Sel aastal tuleme tagasi koju ehk vanalinna, kuhu vahepeal on juurde tulnud kohvikuid ja restorane ning kuhu on lisandunud uusi kogukondlikke ruume ja ettevõtmisi, mida uudistada," ütles kohvikuöö peakorraldaja Gea Valner. "Me oleme siin toredasti tiirutanud ja võib-olla on vahepeal tore koju tulla, et siis pärast edasi tiirutada."