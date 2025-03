REPLIIK Piki järve Viiratsi poole

Kalendritalv hoiab külmakraade veel üksnes öösiti. Päevad on juba mitu nädalat olnud üsna kevade nägu. Pühapäeval juhtusin nägema üht üksikut sookurge Viljandi järve kohal Viiratsi poole lendamas. Silm ei seletanud kaugenevat lindu juba ammugi, ainul kluu-kluu-häälitsus andis märku, et seal kusagil ta on.