Viljandi Tulevik loodab naasta esiliigasse

Viljandi Tuleviku mängiv abitreener on endine Eesti koondislane Kaimar Saag (vasakul). Klubi tegevjuht on Rihard Reimaa.

Verinoore koosseisuga Viljandi Tuleviku jalgpallimeeskonna algus mullusel esiliiga B hooajal oli vaevaline, hooaja edenedes mäng järjest paranes ja lõpus tuli punkte robinal. Paraku lõppes hooaeg enne, kui suudeti väljakukkumist tähistavalt eelviimaselt kohalt kerkida. Nüüd ütles klubi juht, et mullune koosseis on suuresti säilinud ja siht on järgmiseks hooajaks esiliiga B-sse naasta.