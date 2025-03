"Esimene nädalavahetus läks väga hästi," lausus linnapea Johan-Kristjan Konovalov esmaspäeva hommikul ning märkis, et lisaks mainitule on neli suurtoetaja astet ka broneerinud. Suurtoetajatele on Trepimäe 166 astmest mõeldud ülemised 27 ja need maksavad 5000 eurot. ​Suurtoetajate nimesid annetuste kogumiseks loodud veebilehel esmaspäeva hommikul veel näha ei olnud. Nagu linnapea selgitas, käivad tehingud nendega veidi teisiti kui 500-euroste astmete ostmine, mille puhul saab veebilehelt endale astme välja valida.