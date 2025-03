Uus erakonnaseadus võib valimisliitudele tuua rangemad nõudmised ja rohkem bürokraatiat

Helmen Kütt (vasakul), Priit Toobal (keskel) ja Mati Ilisson ei näe, et valimisliitudega kaasneks vähemalt Viljandimaal suuri probleeme ning leiavad, et kindlasti peaks kohalikel valimistel need säilima.

Riigikogu koalitsioonis on praegu arutusel valimisliitude küsimus. See, kas neil peaks olema sarnased kohustused erakondadega, et parandada läbipaistvust ja riigil oleks ülevaade nende rahaasjadest. Läbi on käinud mõte teha neile kohustuslikuks senise seltsinguvormi asemel mittetulundusühinguna tegutsemine. Jutuks on olnud ka valimisliitude keelamine. Viljandimaa valimisliitude esinumbrite hinnangul praegune süsteem erilist muutmist ei vaja.