Raamatukogud uurivad rahulolu

"Eestis on ligi 500 rahvaraamatukogu. Tagasiside on oluline, et oleks võimalik pakkuda veelgi paremat ja kvaliteetsemat, kogukonna ootustele vastavat raamatukoguteenust. Ootame kõiki raamatukogudes käijaid anonüümses küsitluses aktiivselt osalema ning arvamust avaldama," ütles kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm.