Rahvusvaheliseks torupillipäevaks valmis maailma esimene torupillianimatsioon

Animatsiooni autor, 2024. aastal Eesti kunstiakadeemia animatsiooni eriala lõpetanud Piret Potter sõnas pressiteate vahendusel, et põhilise tõuke selle loomiseks andis tõsiasi, et ärevus, depressioon ja lootusetus on ühiskonnas märkimisväärsed mured. "Pean vajalikuks seda teemat oma loomingus käsitleda," sõnas ta. "Ehk leiab keegi sellest jõudu, et minna oma raskustest läbi."

Animatsioonile on muusika loonud möödunud aastal TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kultuuripärandi loovrakenduste (pärimusmuusika) magistriõpingud lõpetanud torupillimängija Kadri Allikmäe koos Iraani/Kanada muusiku Ziya Tabassiani ning Türgi produtsendi Sinan Kayaga, kes lõpetas TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusvahelise heli- ja visuaaltehnoloogia õppekava magistriõpingud. Torupille mängivad selles loos lisaks Kadri Allikmäele Viljandi kultuuriakadeemia taustaga torupillimängijad Helery Kõrvemaa, kes on praegune tudeng, ning Merili Kask, kes on ülikooli lõpetanud.

Animatsioon on 1 minut ja 44 sekundit pikk ning koosneb umbes 2500 kaadrist. Kaadrid merelainetest on joonistatud söega käsitsi.

Animaator Piret Potter kirjeldas, et joonisfilm "Takistustest läbi" jutustab loo teekonnast, mille käigus tuleb peategelasel leida endas jõud, et ujuda merepõhjast pinnale ja läbida takistused. Lõpuks on tal võimalik tantsida oma elu lainetel. "See sümboliseerib inimese psühholoogilist rännakut madalseisust tippu, kus ta on oma raskused ületanud ning taas lootuse leidnud."