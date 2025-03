NÄDALA PÄEV Naistepäev on päev kuulamiseks ja vaatamiseks

​Kõigile on tuttav kriitika, et naistepäev on suuresti kommertsialiseeritud ning muutunud peamiselt lillede, šokolaadi ja muude kingituste müümise võimaluseks, mis kipub varjutama selle algset poliitilist tähendust. Ja kogu see punaajalugu veel pealekauba. Praegu Postimehe veebis üleval oleva küsitluse kohaselt leiab tuhandetest vastajatest 46 protsenti, et tegu on lihtsalt nõukaajast jäänud punapühaga.​