NÄDALA LÜHEND BVP ehk Bürokraatiale vitsad peale

Eks arve tule osata lugeda. Kärbete ajastul oleme kõik korduvalt kuulnud või näinud, kuidas keegi lööb letti avaliku sektori töötajate arvu ja kuulutab, et vähemalt pooled neist võiks lahti lasta, sest riigiaparaat on liiga suureks paisunud. Seejuures unustatakse ära, et avaliku sektori töötajad on teiste hulgas politseinikud, päästjad, õpetajad ... Aga ka näiteks Ugala teatri töötajad.