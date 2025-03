Pika traditsiooniga rahvarohke eriline pidu jääb tänavu ära

Erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu sel aastal ei tule. Seda ainulaadset pidu on peetud 15 korda, viimastel aastatel üldjuhul Viljandis. Korraldajate kinnitusel ei tulnud otsus see tänavu ära jätta kergekäeliselt ning nad püüavad teha kõik, et traditsioon jätkuks.