HANNES RÜÜTEL Noor moelooja riputas Oiu lapsepõlvemälestused stangele

Võrtsjärve ääres Oiu sadama restoranis ripuvad stangel rõivad. Pastelsetes toonides, väikese kitsega. Moedisainer Hannes Rüüteli erikollektsioon "OIU" on paigaga tugevalt seotud. Oiul elanud vanavanemate juures veedetud aeg on kujundanud nii teda kui tema õdesid ja vendi ning see kollektsioon on tagasivaade lapsepõlve.