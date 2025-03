Käsipallikoondisel tuleb tähtsat valikturniiritsüklit alustada ühe põhimängijata

Kvalifikatsioonimängud Leeduga on tuleva nädala kolmapäeval ja laupäeval. ​Koondise koosseisu on nimetatud 18 meest ja kuus neist on praegused Viljandi HC mängijad või selle klubi kasvandikud. Rasmus Ots, Hendrik Koks, Karl Roosna ja Aleksander Pertelson on Viljandi HC praegused liikmed. Endistest mängib Mihkel Lõpp praegu Saksamaal EHV Aue ja Ott Varik Islandil Akureyri klubis. Praegu Kuveidi klubis Sulaibikhat SC mängiv Karl Toom peab mängud seljavigastuse tõttu vahele jätma.