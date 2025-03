500 euro annetaja saab Viljandi Trepimäele omanimelise astme

Müüki saab linn panna 166 astet. Kui see summa korrutada 500-ga, on tulemus 83 000 eurot. Nii uuriski Viljandi volikogu opositsiooni juht Helir-Valdor Seeder nädal tagasi linnapealt, kas linnavalitsus kavatseb Trepimäge pikendada raekoja torni tipuni, et 200 000 eurot kokku saada.

Linnapea Johan-Kristjan Konovalovi sõnul ei asuta Trepimäge siiski ülevalt ega alt pikendama, vaid eesmärk on leida ka suurtoetajaid. Nagu ta selgitas, lähevad 139 alumist astet müüki 500 euroga ja nende eest võiks linn saada ligi 70 000 eurot. 26 ülemist astet on mõeldud suurtoetajatele ja need maksavad 5000 eurot. Nii tulekski kokku 199 500 eurot. Vähim summa, mida Trepimäe tarvis annetada saab, on 20 eurot.