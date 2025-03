Üha enam inimesi pöördub võlamurega Viljandi linna poole

Töötukassa on pakkunud võlanõustamist aastas keskmiselt 70 viljandimaalasele. Viljandi linnavalitsus on aga tänavu esimeste kuudega saanud tavapärasest rohkem võlanõustamisteemalisi pöördumisi.

