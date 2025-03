JUHTKIRI Nõu küsida pole häbiasi

Küllap on selle kasvu taga õige natuke asjaolu, et ollakse varasemast teadlikumad võimalustest, mida linn, töötukassa ja teised asutused pakuvad. Ehk on ka mõistetud, et hättasattumise korral on täiesti mõttetu tunda valehäbi ning nõu ja abi küsimine õigel ajal on märk vastutustundest. Tekkinud keeruline olukord pole tihti üldse inimese süü. Tihti piisab plaanide ja eelarvete heleda leegiga süttimiseks haigestumisest või sellest, et tööandja läheb pankrotti.