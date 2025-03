Seadus nõuab majast ohutu põgenemise võimalust, kiirabi sisenemine on omaniku mure

Kiirabi põrkus veebruari keskel ühes Viljandi spordisaalis raske terviserikke saanud nooruki juurde rutates probleemiga, et hoonesse sissepääs oli kiirabile väga keeruline, ning kulus hulk minuteid, enne kui suudeti avada evakuatsiooniuksed. Eesti kiirabi liidu juht Taavet Reimers nentis, et kahjuks tuleb Eestis väga tihti ette olukorda, kus abivajaja juurde pääseda on mingil põhjusel keeruline.

Siseministeeriumi nõunik Mari Tikan nentis, et ehitusseadustikus on sätestatud tuleohutusnõuded ning need on seotud hoone evakuatsioonilahendustega ja liikumisega ohutusse kohta hoone sees või hoonest välja.