Tänavu oli politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektil Vallo Koppelil ning Viljandi politseijaoskonna juhil Margus Sassil teenetemedal anda mitmele inimesele, kes on 30 aastat politsei ridades töötanud. Need olid Heili Mets, Meelis Rink, Andrus Pulst ja Moonika Vilberg. Lisaks täitus 30 aastat politseitööd Kalev Maasingul ja Jaanus Viilopil logistikabüroost. Siseministeeriumi tänukirja koos kingiga pälvis rühmajuht Vaido Vaher. Jagus ka neid, kel oli täitunud 20, 10 või viis aastat politseitööd. Seitse töötajat said uue auastme.