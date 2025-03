SUUR GALERII Viljandimaa suusasarja viimase etapi võitis Kevo Kärp

Nagu ütles peakorraldaja Silver Koovit Sakala suusaklubist, said kõik etapid edukalt suusatades peetud, ehkki talv on olnud suusatajatele väga ebasobiv. Koovit meenutas, et 2016. aasta kevadel lõpetati sari 2. märtsil ühisstardist suusasõiduga ümber Viljandi järve.