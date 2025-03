Eile tähistas Viljandi politseijaoskond Eesti politsei taasloomise aastapäeva tänuüritusega. Uhke oli vaadata kõiki neid tumesinises mundris mehi ja naisi üheskoos seismas ning teada, et peale selle mõnekümne on veel teine sama suur hulk, kes kuskil korda valvab või on just töötunnid täis teinud ja puhkab kodus.