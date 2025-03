JUHTKIRI Mida teha, et lapsi kaitsta?

Juba ammu enne nutifonide aega, kui Eesti teismelised veetsid aega sellistes praeguseks unustuse hõlma vajunud algelistes sotsiaalmeediakeskkondades nagu kodumaine Rate või välismaine Orkut, leidsid paljud lapsed oma postkastist kas nilbe sisuga kirju või siis kirju pealtnäha suhtlemishuviliselt eakaaslaselt, kes hakkas üsna pea uurima: "Kas sul digikaamerat ka on?"

​Seejuures ei pruukinud teisel pool sugugi olla endaealine: raha väljapressimiseks või piltide edasimüümiseks mõnda keskkonda, kes laste alastipiltidest huvitatud on, piisab, kui väita, et ollakse 13-aastane Mart või 15-aastane Kadi, kes elab naabermaakonnas. Ka nüüd leviva suitsiidimõtetega noormehe skeemi taga on tõenäoliselt kohe palju inimesi.