"Õnneks meil neid oskajaid ikkagi on. Mitte küla peale üks nagu vanasti, vaid nii kahe käe sõrmedel kokku lugeda," ütles Mulgi kultuuri instituudi juhataja Piret Leskova. ​Ta rääkis, et nagu tänapäeval ei osanud ka vanasti kõik Halliste-Karksi pearätti siduda ja küla peal oli siis mõni, kes teisi aitas. "Tavaliselt olid need vanemad inimesed."​ ​Tema sõnul tuli ette sedagi, et kord juba seotud pearätti lahti ei harutatud, vaid see pandi riidekirstu kulbi või millegi sellise peale seisma.