Saarepeedil meisterdati vastlapäeval kelke

Õpilased olid jagatud meeskondadesse ning kelgu ehitamiseks said nad kasutada nii kooli antud kui ka enda kaasavõetud materjale ja töövahendeid. Protsess nõudis loovust ja insenerioskusi, suhtlemisoskust ja meeskonnatööoskusi. Hilisemal hindamisel pöörati erilist tähelepanu ka materjalide ratsionaalsele kasutamisele ja keskkonnateadlikkusele.

Sõltuvalt ilmast tuli kelk ehitada nii, et see kas libiseks lumel või veereks murul. Kui kelgud valmis, tuli esitluste voor, kus võistkonnad tutvustasid oma loovaid lahendusi. Seejärel mindi õue, et kelgud proovile panna ja osaleda lõbusates vastlapäeva mängudes.