Ugala vestlusõhtute sarja järgmine külaline on Ott Kilusk

Ott Kilusk on kirjanik ning Pärnu Endla teatri dramaturg. Ta on õppinud Viljandi kultuurikolledžis raamatukogundust, omandanud Tartu ülikoolis kirjanduse ja kultuuriteaduste alal bakalaureuse- ning eesti kirjanduse erialal magistrikraadi. Ta on töötanud Ugalas ja Tartu Vanemuise teatris, kirjutanud näidendeid, dramatiseeringuid, filmistsenaariume ja kirjandusõpikuid ning avaldanud luulet, proosat ja kirjanduskriitikat.