​Kui selle aastatuhande esimese kümnendi lõpus räägiti, et tasub õppida kokaks, hooldajaks või infotehnoloogiks, siis nüüd hoiatatakse, et nii mõnelgi erialal kooli lõpetanud on küll tohutult palju targemad kui varem, ent tehisaru on võimekam ja napsab töö endale.