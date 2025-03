Ohtlik pettus: suitsiidseid ähvardusi loopides nõuab noormees tüdrukutelt alastipilte

Tartu- ja Jõgevamaa veebipolitseiniku Alik Säde poole on pöördunud mitu lapsevanemat ja kooli murega, et sotsiaalmeedias võtab noorte tüdrukutega ühendust noormees, kellel on suitsiidsed mõtted. Sedasama on koolides veebipolitseinikele kõnelnud ka lapsed.