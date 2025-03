Diabeetikuid ja nende lähedasi oodatakse koolitusele

Elustiil on 2. tüüpi diabeetikutele eriti oluline, sest teadlikud valikud – tervislik toitumine, regulaarne liikumine ja kehakaalu jälgimine – aitavad hoida veresuhkru taset kontrolli all, ennetada tüsistusi ja parandada üldist elukvaliteeti. Elustiili muutmine võib aidata haiguse kulgu edasi lükata või leevendada selle sümptomeid.

Koolituse teises osas tutvustatakse pideva glükoosimonitooringu süsteemi ja Dexcom ONE+ sensorit. Uuest aastast saavad soodushinnaga glükoosisensoreid soetada ka 2. tüüpi diabeetikud, kellel on raviskeemis lühitoimeline insuliin ja püsiv insuliinidefitsiit. See on märkimisväärne edasiminek, sest sensor aitab saavutada stabiilsemaid veresuhkru näite.