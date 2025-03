Kas uksele koputamisest piisab? Omavalitsused kahtlevad poliitikute elukoha kontrollimise tõhususes

Riigikohtu otsusega on omavalitsusel täielik õigus kontrollida inimese sissekirjutust näiteks kohalike valimiste ajal, et välistada poliitturismi. Kontrollida aga, kas sissekirjutus on fiktiivne või mitte, on üsna keeruline ettevõtmine.

Foto: Elmo Riig