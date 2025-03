Kaitsemaagilised vaibad ja lüürilised hiigelmullid Kondase keskuses

Kahe autori kunstnikukäekirjad on mitmeski mõttes vastandlikud: Kütt toetub oma loomingus väga tugevalt rahvuslikule pärandile, tema tööd nõuavad meisterlikke käelisi oskusi ning iga vaiba valmistamiseks kulub mitu kuud; Huimerinna disainikeel on märksa kosmopoliitsem ning tema fotolavastuste puhul on oluline tabada seda ühtainukest üürikest hetke, mil kõik füüsikalised asjaolud autori lüürilise visiooni välja kanda suudavad.​ ​Ometi täiendavad need praegu Kondase keskuses kõrvuti kulgevad näitused teineteist suurepäraselt, sest neil on ka palju ühist: mõlemad lausa pakatavad värvilustist ning kõnelevad autori täiuseihalusest (olgugi et eri meediumides), mis avaldub tööde silmapaistvalt heas viimistlusastmes.