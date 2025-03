USA on pikaajaline kaubanduspartner olnud ka Mulgi valla osaühingule Puidukoda. Selle juht Eveli Opmann rääkis, et üldiselt tasub probleemidega tegeleda siis, kui need käes on, aga loomulikult tuleb ka praegu nende asjade peale mõelda. Kui tollitariifid kehtestataks, kaasneks sellega tema sõnul ​väga palju muutujaid.