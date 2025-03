Vastlakuklid kadusid hommikul lettidelt välgukiirusel

"Sekundit pole ka aega," nentis Magusatoa juhataja Kristi Veldemann enne kella 10, kui järjekordsele plaaditäiele kuklitele vahukoort peale kandis. Vastlapäev on tema sõnul üks neist päevadest, mis on pagaritele kõige töörohkem, aga kohe tuleb naistepäev ja siis on tööd sama palju, lihtsalt siis tuleb teha kooke ja torte.