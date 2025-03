ANDRES LAIAPEA Valimisõiguse piirajad eksitavad valijaid

President Alar Karis hoiatas vabariigi aastapäeval peetud kõnes: "Peame silmas pidama, et kui vahetult enne valimisi muudetakse valimisreegleid, siis jätab see jälje valimiste usaldusväärsusele. Põhiõiguste piirangud, mida ei toeta veenvad argumendid, kahandavad rahvusvaheliselt meie staatust õigusriigina ja vähendavad nii ka meie julgeolekut."

Valimisõiguse piirajad esitlevad oma plaani avalikkusele sammuna, mis suurendab Eesti julgeolekut. Rõhutatakse, et hääleõigus võetaks ära Putini valijatelt, agressorriikide ehk Venemaa ja Valgevene kodanikelt, kes võivad mõjutada kohalike valimiste kaudu Eesti poliitikat. See narratiiv on aga mitmeti eksitav.